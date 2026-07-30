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İbrahim Tatlıses'ten Yeni Paylaşım!

Hastanede fizik tedavi gören İbrahim Tatlıses en küçük kızı Elif ile fotoğraf paylaştı.

Ekleme: 30.07.2026 - 12:02 Güncelleme: 30.07.2026 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, aylar önce geçirdiği ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Bir süre yoğun bakımda yatan ve ameliyat olan Tatlıses, yeniden hastaneye yatırıldı. Günlerce tedavi gören ünlü isim, önceki gün taburcu oldu.

Sağlık durumu iyi olan sanatçı, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocuğu Elif Ada ile buluştu.

"ALTIN UFAĞIM"
Kızıyla Bodrum'da bir araya gelen Tatlıses, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Kızıyla bir karesini yayınlayan Tatlıses “Altın ufağımla Bodrum’da kahvaltıdayız.” notunu yazdı.

13 yaşındaki Elif Ada Tatlıses’in son hali dikkat çekti. Boyu 1,80 metreye ulaşan Elif Ada uzun süredir voleybolla ilgileniyor.

İbrahim Tatlıses'ten Yeni Paylaşım!

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