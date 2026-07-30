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Hilal Yelekçi İle DJ Agah Uz Ayrıldı

Manifest grubunun sevilen üyesi Hilal Yelekçi, DJ Agah Uz ile olan birlikteliğini noktaladığını duyurdu.

Ekleme: 30.07.2026 - 12:00 Güncelleme: 30.07.2026 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Son dönemin en çok konuşulan müzik grubu Manifest'in 25 yaşındaki başarılı üyesi Hilal Yelekçi, son haftalarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyordu.

Adı ilk olarak oyuncu Mert Ramazan Demir ile anılan ancak bu iddiaların ardından elektronik müzik dünyasının tanınan ismi 36 yaşındaki DJ Agah Uz ile yan yana görüntülenen genç şarkıcı, birliktelik iddialarına son noktayı koydu.

AŞK BİTTİ
Ortaya atılan iddialar ve paylaşılan karelerin ardından sessizliğini bozan Hilal Yelekçi, Agah Uz ile olan ilişkisini sonlandırdığını açıkladı.

Hilal Yelekçi İle DJ Agah Uz Ayrıldı

Hilal Yelekçi İle DJ Agah Uz Ayrıldı

Hilal Yelekçi İle DJ Agah Uz Ayrıldı
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