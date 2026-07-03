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İmaj Yeniledi!

Usta oyuncu Hüseyin Soysalan, bu kez oynadığı projelerle değil, imajındaki dikkat çekici değişimle gündeme geldi.

Ekleme: 3.07.2026 - 12:07 Güncelleme: 3.07.2026 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Ekranların popüler yapımlarından 'Ezel', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi dizilerde rol alan tiyatro ve televizyonun usta oyuncularından Hüseyin Soysalan, imajıyla gündem oldu.

PROTEZ SAÇ DEĞİŞİMİ
Yıllardır aynı imajla ekranlarda olan deneyimli oyuncu, hayranlarını şoke etti. Ünlü isim, protez saç tercih ederek bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıktı.

TANIYAMAYANLAR OLDU
Sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü kısa sürede büyük ilgi gören Soysalan'ın yeni imajı, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.

Bazıları usta oyuncunun değişimini başarılı bulurken, çoğu kişi ise ilk bakışta tanıyamadı.

İmaj Yeniledi!

İmaj Yeniledi!
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