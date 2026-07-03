İmaj Yeniledi!

Ekranların popüler yapımlarından 'Ezel', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' gibi dizilerde rol alan tiyatro ve televizyonun usta oyuncularından Hüseyin Soysalan, imajıyla gündem oldu.Yıllardır aynı imajla ekranlarda olan deneyimli oyuncu, hayranlarını şoke etti. Ünlü isim, protez saç tercih ederek bambaşka bir tarzla hayranlarının karşısına çıktı.Sosyal medyada paylaşılan son görüntüsü kısa sürede büyük ilgi gören Soysalan'ın yeni imajı, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.Bazıları usta oyuncunun değişimini başarılı bulurken, çoğu kişi ise ilk bakışta tanıyamadı.