İbrahim Tatlıses Hastaneden Paylaşım Yaptı

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ciddi enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle de ameliyat edilmişti. Ünlü türkücünün operasyonu başarılı geçmişti. Tedavi sürecinin ardından Tatlıses, 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilmişti.Yeniden hastaneye yatırılan ünlü türkücüden haber var. Fizik tedavi süreci devam eden ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, son sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı."AKŞAM KEYFİ"Bir paylaşım yapan Tatlıses, fotoğrafının altına ise "Hastane bahçesinde serin bir akşam keyfi." notunu ekledi.