Bedia Akartürk’ün Son Hali
4 yıl önce yüzünü gerdiren Bedia Akartürk, uzun zaman sonra estetik sonrası son haliyle ortaya çıktı.
Türk müziğinin en değerli isimlerinden Bedia Akartürk, geçtiğimiz yıllarda sanatının dışında geçirdiği estetik operasyonla gündem olmuştu.
YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ
85 yaşındaki Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve hayranlarının ilgisini çekmişti.
Ünlü şarkıcı, ameliyatı sonrası uzunca bir süre ekranlarda veya sosyal medyada görünmemeye özen göstermişti.
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Akartürk, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Ünlü sanatçının son hali de böylece tekrar ortaya çıkmış oldu.
YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ
85 yaşındaki Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve hayranlarının ilgisini çekmişti.
Ünlü şarkıcı, ameliyatı sonrası uzunca bir süre ekranlarda veya sosyal medyada görünmemeye özen göstermişti.
SON HALİ GÜNDEM OLDU
Akartürk, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Ünlü sanatçının son hali de böylece tekrar ortaya çıkmış oldu.