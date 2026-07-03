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Bedia Akartürk’ün Son Hali

4 yıl önce yüzünü gerdiren Bedia Akartürk, uzun zaman sonra estetik sonrası son haliyle ortaya çıktı.

Ekleme: 3.07.2026 - 12:09 Güncelleme: 3.07.2026 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin en değerli isimlerinden Bedia Akartürk, geçtiğimiz yıllarda sanatının dışında geçirdiği estetik operasyonla gündem olmuştu.

YÜZÜNÜ GERDİRMİŞTİ
85 yaşındaki Bedia Akartürk, yaklaşık 4 yıl önce yüz gerdirme ameliyatı olmuş ve hayranlarının ilgisini çekmişti.

Ünlü şarkıcı, ameliyatı sonrası uzunca bir süre ekranlarda veya sosyal medyada görünmemeye özen göstermişti.

SON HALİ GÜNDEM OLDU
Akartürk, geçtiğimiz gün bir televizyon programına katıldı. Ünlü sanatçının son hali de böylece tekrar ortaya çıkmış oldu.

Bedia Akartürk’ün Son Hali
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