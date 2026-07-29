Zehra Güneş Galada Görüntülendi

Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, 'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasında objektiflere yansıdı.Güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Zehra Güneş, galadaki seçimleriyle kısa sürede gündem oldu. Halter yaka, derin yırtmaçlı ve saten bir elbise giyen Güneş, bu haliyle takipçilerinin beğenisini kazandı.Hafif bir makyaj yapan Zehra Güneş, saçlarını da toplu kullanmayı tercih etti. Güneş bu haliyle övgü dolu yorumlar aldı.