Yıllara Meydan Okumaya Devam!
Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, yıllara meydan okumaya devam ediyor. Ünlü ismin makyajı, takipçilerinden tam not aldı.
Sanat dünyasının sevilen ismi Semiramis Pekkan, Süperstar olan anılan ablası Ajda Pekkan gibi attığı her adımla ilgi odağı olmaya devam ediyor.
PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Kanseri atlattıktan sonra adeta yeniden doğan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
77 YAŞINDA
77 yaşındaki ünlü isim, bu kez makyaj yaptırdığı anları paylaştı.
Yıllara meydan okuyan zarafetiyle beğeni toplayan Semiramis Pekkan, tercih ettiği hafif makyajıyla takipçilerinden tam not aldı. Pekkan, paylaşımının ardından övgü yağmuruna tutuldu.
PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Kanseri atlattıktan sonra adeta yeniden doğan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
77 YAŞINDA
77 yaşındaki ünlü isim, bu kez makyaj yaptırdığı anları paylaştı.
Yıllara meydan okuyan zarafetiyle beğeni toplayan Semiramis Pekkan, tercih ettiği hafif makyajıyla takipçilerinden tam not aldı. Pekkan, paylaşımının ardından övgü yağmuruna tutuldu.