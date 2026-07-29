Yıllara Meydan Okumaya Devam!

Sanat dünyasının sevilen ismi Semiramis Pekkan, Süperstar olan anılan ablası Ajda Pekkan gibi attığı her adımla ilgi odağı olmaya devam ediyor.Kanseri atlattıktan sonra adeta yeniden doğan ve hayranları tarafından yakından takip edilen Pekkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.77 yaşındaki ünlü isim, bu kez makyaj yaptırdığı anları paylaştı.Yıllara meydan okuyan zarafetiyle beğeni toplayan Semiramis Pekkan, tercih ettiği hafif makyajıyla takipçilerinden tam not aldı. Pekkan, paylaşımının ardından övgü yağmuruna tutuldu.