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Romantik Paylaşım Geldi

Magazin dünyasının dikkat çeken evli çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu, evliliklerinde 12 yılı geride bıraktı.

Ekleme: 29.07.2026 - 13:36 Güncelleme: 29.07.2026 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat, 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlanmıştı. Çift, 29 Temmuz 2014'te ABD Los Angeles'ta evlenmişti.

İki ünlü isim, hem kariyerleriyle hem de evlilikleriyle konuşulmaya devam ediyor.

12. YIL
Uzun senelerdir birlikte olan çift, evliliklerinde 12. yılı geride bıraktı.

Sosyal medya hesabından Beren Saat ile karelerini yayınlayan Kenan Doğulu, "İlk günkü heyecanla, beraber nice senelerine oyun arkadaşım, aşk ortağım." dedi.

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