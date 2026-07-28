Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alınmış ve Adli Tıp Kurumu'ndan saç, kan ve idrar örnekleri üzerinden uyuşturucu testi yapılmıştı.Şarkıcı Sıla da o ünlüler arasındaydı. Test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Sıla sessizliğini bozdu.Raporun açıklanmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Sıla, kendisinden emin olduğunu belirterek Adli Tıp raporunun uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını ortaya koyduğunu söyledi.Test sonuçlarından sonra ilk kez açıklama yapan ünlü şarkıcı, şunları yazdı:"Kıymetli dostlarım, meslek hayatım boyunca bir sanatçı olarak topluma, gençlere hep örnek olmaya çalıştım. Hem mesleki hem de özel hayatımda her zaman bu hassasiyetle hareket etmeye özen gösterdim. Geçtiğimiz günlerde yürütülen süreç kapsamında ifademe başvuruldu ve çeşitli testler verdim. sürecin sağlıklı ve sağduyulu biçimde ilerlemesi kıymetliydi.Bugün Adli Tıp raporum çıktı.Ben kendimden emindim. Adli Tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkim olmadığını net bir şekilde ortaya koydu.Bu süreçte bana inanan, güvenen, desteklerini yollayan ve benden dualarını esirgemeyen aileme, sevdiklerime, dinleyenlerime, dostlarıma, sanatçı arkadaşlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik. Hepinize sevgiler, selamlar."