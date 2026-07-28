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Doktor Hatası Hayatını Karattı

Uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekizinci kez ameliyat olacağını duyurdu

Ekleme: 28.07.2026 - 11:00 Güncelleme: 28.07.2026 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk operasyonda bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar atlatan Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.

8. AMELİYAT
İki kez ölümden döndüğünü ve nisan ayında yedinci kez ameliyat masasına yattığını belirten Bekiroğlu, hastane odasından yeni bir paylaşım yaptı.

"SON İNŞALLAH"
"Son inşallah" notunu düşen oyuncu, yeniden ameliyata gireceğini takipçilerine duyurdu.

Doktor Hatası Hayatını Karattı
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