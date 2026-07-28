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Asena Aşkını Haykırdı

Kani Kudu ile olan ilişkisiyle tepki çeken Asena, sevgilisine olan aşkını sosyal medyada anlattı.

Ekleme: 28.07.2026 - 11:03 Güncelleme: 28.07.2026 - 11:04 / Editör: Ozge Selin
Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini bitirdikten sonra aşk hayatıyla magazin gündeminde yer alan oryantal Asena, kendisi gibi yeni boşanan iş insanı Kani Kudu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Kani Ludu'nun evliliğinin bitme sebebi olarak gösterilen Asena, tepki toplamıştı.

Gündemden düşmeyen Asena, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine aşkını haykırdı.

"YİĞİT ADAM"
Çok aşık olduğunu her fırsatta dile getiren ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sevgi bazen yüksek sesle söylenen cümlelerde değil, sessizce verilen emekte saklıdır. Yanında duruşuyla güç veren, seni olduğun gibi kabul eden ve her gün yeniden değerli hissettiren bir yüreğe sahip olmak büyük bir lütufmuş. Çünkü gerçek sevgi, insanı olduğu gibi kabullenir sahip çıkar ve kıymet bilir.

Ben de bugün bana bu hissettirilen güzel ve değerli duyguları yaşatan eşim Kanim iyi ki hayatımdasın koca yürekli yiğit adam seni çok seviyorum, sonsuza dek seveceğim."

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ
İnşaat firması olan Kani Kudu ile Asena'nın eski bir videosu sosyal medyaya düşmüştü. Kani Kudu'nun eşinin de yer aldığı videoda Asena, iş insanına 'ağabey' diye hitap ediyordu.

Asena Aşkını Haykırdı

Asena Aşkını Haykırdı
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