Sahnedeyken Gözaltına Alındı

"Uzay" olarak tanınan rapçi Erol Can Güncü, bir beach club'da sahne aldığı esnada gözaltına alındı.

İzmir'in en yoğun ilgi gören eğlence mekanlarından birinde sahneye çıkan genç şarkıcı Uzay, şarkılarını söylediği esnada gözaltına alındı.Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler bir eğlence mekanında program gerçekleştiren Erol Can Güncü'ye (Uzay) yönelik operasyon düzenledi.Sahnede olduğu esnada polis ekiplerince gözaltına alınan rapçinin, kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik yazdığı ve seslendirdiği iddia edilen şarkı sözleri nedeniyle hakkında işlem başlatıldığı öne sürüldü.Emniyet güçlerince sahneden indirilerek gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.