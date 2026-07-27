Pazarda Banyo Lifi Sattı

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, son dönemde başlattığı yardım hareketiyle dikkat çekiyor.Özellikle deprem bölgeleri başta olmak üzere farklı şehirlerde bakkal ve eczaneleri ziyaret eden sanatçı, veresiye defterlerindeki borçları ödeyerek ihtiyaç sahiplerine destek oluyordu.Çelik son olarak da balık pazarında banyo lifi satarken görüntülendi. O anları paylaşan şarkıcı Çelik, şu yorumda bulundu:'Sizce neden? Yorumlarınızı tek tek okumak isterim. Doğruysa şu; bazı insanlarım var benim. Bir teyzem, bir amcam, bir kardeş… Her zaman maddi değildir paylaşmak, bazen yanında olmaktır. Yanında durmaktır. İmkan ve fırsatım olduğunda o insanlarımın yanında dururum. Sadece yanında duruyor oluşum, varlığım bile bir destektir o insanıma. Yalnız hissetmez artık kendini. E biraz da satış olur tabii.'