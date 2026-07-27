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Kobra Murat Sahneden Oğluna Seslendi

Prova yaptığı sırada sahnesine çıkan genç kızı çok beğenen Kobra Murat, oğluna seslendi.

Ekleme: 27.07.2026 - 13:53 Güncelleme: 27.07.2026 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
Roman müziğinin renkli siması Kobra Murat, her yaptığıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü isim, bu sefer de oğluna seslendiği videoyla gündem oldu.

Konser öncesi prova için sahneye çıkan Kobra Murat, yanına gelerek dans eden genç kadını görünce kendini tutamadı. Kızın dansını çok beğenen Kobra Murat, oğlu Yiğithan'a seslendi.

"O KIZDAN AYRIL"
Sahneden oğluna seslenen Kobra Murat "Yiğithan hemen o kızdan ayrılıyorsun. Bir kız buldum sana." dedi.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Kobra Murat, tam 26 yıl önce hayatını Emine Divandiler ile birleştirdi. Çiftin evliliğinden Doğuş, Yiğithan ve Sergül adında 3 çocuğu dünyaya geldi.

Kobra Murat Sahneden Oğluna Seslendi
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