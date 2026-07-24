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Türkan Şoray'a O Soru Soruldu

Yeşilçam'ın efsanevi kadın aktörü Türkan Şoray, katıldığı bir sergide gelen Kadir İnanır sorusuna duygulanarak "Mutlu anımızda niye hatırlattın" cevabını verdi.

Ekleme: 24.07.2026 - 13:00 Güncelleme: 24.07.2026 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Bir dönemin unutulmazları arasında bulunan Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 26 Haziran 2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastanede yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen İnanır, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayata veda etti.

Usta oyunucunun sevenlerine yasa boğan ölümü, bir dönemin efsanevi aşk filmlerinde başrolü paylaştığı Türkan Şoray'ı da yıktı.

ÖLÜMÜNDE BÜYÜK ŞOK YAŞADI
Birçok filmde başrolleri paylaştığı İnanır'ın ölümünü öğrenen Şoray'ın büyük bir şok yaşadığı, aniden fenalaştığı ve gözyaşları içinde kalarak telefon konuşmasına devam edemediği öğrenildi.

Ünlü oyuncu İnanır, 28 Haziran'da düzenlenen cenaze törenin ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkan Şoray'a O Soru Soruldu

KADİR İNANIR SORULDU
Yaptığı birçok açıklama ile arkadaşı İnanır'ın ölümünde duyduğu üzüntüyü dile getiren Türkan Şoray, İstanbul'da düzenlenen bir sanat sergisine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şoray'a "Kadir İnanır'ı anımsatan bir resim ya da eser var mıydı?" sorusuna bir süre duraksadıktan sonra cevap verdi.

"NİYE HATIRLATTIN"
"Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız" diye cevabına başlayan Şoray, "Şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?" diyerek muhabire sitem etti.

Türkan Şoray'a O Soru Soruldu
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