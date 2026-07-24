'Kenan'a Aşık Olduğum Andı'

Magazin dünyasının ilgiyle takip ettiği Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, 12 yıllık örnek evlilikleriyle parmakla gösteriliyor.Beren Saat, katıldığı bir programda Doğulu ile ilişkilerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.Eşine ilk kez aşık olduğu anı anlatan ünlü isim, Doğulu'nun kendisi için bestelediği "Aşka Türlü Şeyler" adlı şarkının ortaya çıktığı dönemin ilişkileri açısından çok özel olduğunu ifade etti.2014 yılında evlendiği Kenan Doğulu ile ilişkilerinin ilk dönemini anlatan Beren Saat, "İlişkimizin başlarında Los Angeles'a gitmiştik. Çok romantik günlerdi. Şimdi teknik olarak 'love bombing' deniyor ama dönüp bakınca gerçekten öyleymiş diye düşünüyorum. İkimiz de birbirimize çok aşık olduk." ifadelerini kullandı.Kenan Doğulu'nun 'Aşka Türlü Şeyler' şarkısındaki 'oyun arkadaşım' sözünün hikâyesini de paylaşan Saat, "Birkaç ay birlikte olduktan sonra bir gün, 'Galiba ben oyun arkadaşımı buldum' dedim. Ondan sonra aradan biraz zaman geçti. Her sabah erken uyanıp sete gidiyorum.Bir sabah kanepede uyurken gitar sesiyle uyandım. Kenan, 'Aşka Türlü Şeyler' şarkısını besteliyordu. İşte gerçekten Kenan'a aşık olduğum an oydu. Çok etkilenmiştim." dedi.Ünlü oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu ile 29 Temmuz 2014 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi.