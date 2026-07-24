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Beyaz Gazete
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İhanet İddialarına Yanıt Verdi

Survivor' denince akla ilk gelen isimlerden olan Sahra Işık, ayrıldığı eski eşi İdris Aybirdi'nin kendisini, 'Kızılcık Şerbeti' oyuncularından Seray Kaya aldattığını ima etti. Sessizliğini bozan Kaya, çifti tanımadığını söyledi.

Ekleme: 24.07.2026 - 12:58 Güncelleme: 24.07.2026 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Seray Kaya, ihanet iddialarına isyan etti.

Survivor ile tanınan Sahra Işık, boşandığı eşi İdris Aybirdi'nin kendisini aldattığını söyledi.

Uzun uzun sosyal medya paylaşımları yapan Işık, aldattığı kişinin de Kızılcık Şerbeti dizisinde yer alan Seray Kaya olduğunu söyledi.

AÇIKLAMA YAPTI
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seray Kaya, sessizliğini bozdu ve konuya dair bir açıklama yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan Kaya, şöyle dedi;

"AİLE KAVRAMINA ÖNEM VERİRİM"
“Sessiz kalmayı sürdürmemin tek nedeni ortada bir çocuk olması. Bu demek değildir ki iddiaları kabul ediyorum. Bir problem var belli ki ama o problemin içindeki kişi ben değilim.

Aile kavramına gerçekten önem veren biriyim. Ne bir aileye, ne de özellikle bir çocuğa zarar verebilecek bir adım atacak karakterde biri değilim.

Sahra Hanım ile düğünde tanışmıştık, ondan sonra hayatımda hiç görmedim. Aynı masalarda oturmadık. Beni sosyal medyada takip edince ben de takibe aldım.”

İhanet İddialarına Yanıt Verdi

İhanet İddialarına Yanıt Verdi
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