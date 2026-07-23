Reynmen Hastanelik Oldu!

Rap dünyasının popüler ismi Reynmen'den, sevenlerini endişelendiren haber geldi.Gerçek adı Yusuf Aktaş olan ünlü rapçi, evinde sevmek istediği kedi tarafından saldırıya uğradı.Saldırı nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ünlü isim, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.Reynmen, sosyal medya hesabından kanlı tişörtünü paylaşarak takipçilerine gösterdi.Hastanede sağlık kontrolünden geçen Reynmen, olası enfeksiyon riskine karşı tedbir amacıyla aşı yaptırdığını da açıkladı.Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Paylaşımında yaşadığı şaşkınlığı da dile getiren Reynmen'in yaşadığı talihsiz olay, sosyal medyada kısa sürede yayılarak magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girdi.