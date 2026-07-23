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Christopher Nolan'ın Şaşırtan Takıntısı

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın film setlerindeki sıra dışı kuralı gündem oldu. Ünlü yönetmen, oyuncuların UGG bot giymesini yasakladığını açıklarken, bunun nedenini de ilk kez anlattı.

Ekleme: 23.07.2026 - 13:43 Güncelleme: 23.07.2026 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, filmlerindeki titiz çalışma anlayışıyla ünlü.

Gerçekçi çekim teknikleriyle bilinen Nolan'ın sette uyguladığı ilginç kurallardan biri daha gün yüzüne çıktı.

Son olarak The Odyssey filminin tanıtımı kapsamında konuşan Nolan, film setlerinde UGG bot giyilmesine izin vermediğini doğruladı.

Konu, oyuncu Anne Hathaway'in katıldığı bir programda "Chris sette UGG istemiyor" sözleriyle gündeme gelmişti.

"Modern dünyayı hatırlatıyor"
CBS Mornings programında yasağın nedenini açıklayan Nolan, oyuncuların kostümlerinin rahatsız olması nedeniyle çekim aralarında sık sık UGG botlar giydiğini söyledi.

Ünlü yönetmene göre bu ayakkabılar, çekim ortamındaki atmosferi bozuyor.

Nolan, "Sette mikrofon tutan insanlar, kameralar ve onlarca ekip üyesi olabilir. Ama UGG botlar garip bir şekilde sizi gerçek dünyaya geri çekiyor. Onlar benim için modern dünyanın bir simgesi." ifadelerini kullandı.
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