Aşklarını İlan Etti

Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel'den ayrılıktan sonra yeniden aşkı buldu.Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın meslektaşı Serra Arıtürk ile yaklaşık üç aydır aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.Ancak ikiliden herhangi bir açıklama gelmedi.Şaşmaz, haftalar sonra suskunluğunu bozdu ve aşkı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı.28 yaşına giren Serra Arıtürk'ün doğum gününü kutlayan Aytaç Şaşmaz, romantik kareyi takipçileriyle paylaştı.Ünlü oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü.Arıtürk ise bu paylaşımı beyaz kalp emojisi ekleyerek kendi sosyal medya hesabından yayımladı.