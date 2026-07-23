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13 Yıllık Küslük Bitti

Ünlü manken Demet Şener, 2018 yılında boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay ile barıştıklarını açıkladı. İlk adımı Kutluay'ın attığını söyleyen Şener, beraber Yunanistan'a tatile gideceklerini söyledi.

Ekleme: 23.07.2026 - 13:45 Güncelleme: 23.07.2026 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Ünlü manken Demet Şener, eski eşi İbrahim Kutluay ile barıştıkları yönündeki iddialar ile gündemde.

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ömer'in turnuvadaki başarısını eski eşi İbrahim Kutluay'la birlikte kutlayan ve fotoğraflar paylaşan Şener, söz konusu bu iddiaları magazin gündemine taşıdı.

2005 yılında evlenen Demet Şener ile İbrahim Kutluay çifti, 2018'de yollarını ayırmıştı.

Muhabirlere açıklamalarda buluna ünlü manken, eski eşi Kutluay ile son dönemlerdeki iletişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

'İLK ADIMI İBRAHİM ATTI'
Kutluay ile aralarındaki buzları erittiklerini söyleyen Şener, ilk adımı kimin attığını da açıkladı.

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın barışmak için ilk adımı attığını söyleyen ünlü isim, 'Ne yaşandıysa yaşandı. Ben kırgınlıklarımı geriye aldım. Sağ olsun İbrahim bu adımı attı. Sonuçta zaten benim yaptığım bir şey yoktu.' ifadelerini kullandı.

13 Yıllık Küslük Bitti

'YUNANİSTAN'A TATİLE GİDİYORUZ'
Demet Şener, 'Başladı diyebilir miyiz tekrardan?' sorusuna ise 'Yok diyemeyiz.' yanıtını verdi.

Eski eşi İbrahim Kutluay'ın tatil planı yaptığından bahseden ünlü isim, 'Yunan adalarına gidiyoruz.' dedi.

13 Yıllık Küslük Bitti

OLAYLI BİR ŞEKİLDE AYRILMIŞLARDI
Bir dönemin en çok konuşulan çiftleri arasında gösterilen Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın ayrılığı da gündeme damga vurmuştu.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2005 yılında nikah masasına oturdu.

Çiftin evliliğinden İrem ve Ömer adında iki çocuğu oldu.

İHANET İDDİALARIYLA BOŞANDILAR
Demet Şener, 2016 yılında 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' ve 'aldatıldığını' belirterek boşanma davası açtı.

Yaklaşık 15 ay süren çekişmeli dava sonunda çift, 2018 yılında tek celsede boşandı.

Dönemin en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline gelen süreçte, İbrahim Kutluay'ın sosyetik isim Edwina Sponza ile ilişki yaşadığı iddiaları uzun süre gündemden düşmedi.

İKİLİ ARASINDA TAZMİNAT, VELAYET VE NAFAKA KRİZİ
Boşanmanın ardından tazminat, nafaka ve velayet konuları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Çocukların velayeti Demet Şener'e verilirken, taraflar arasındaki gerginlik yıllarca devam etti.

Demet Şener, daha önce yaptığı açıklamalarda evliliğini hayal kırıklığı olarak nitelendirmişti.

13 Yıllık Küslük Bitti
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