YouTube Yıldızı MrBeast Evlendi

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve "MrBeast" adıyla tanınan fenomen içerik üreticisi, uzun süredir birlikte olduğu Thea Booysen ile evlendi.Milyarlarca izlenmeye ulaşan videolarıyla tanınan Donaldson, milyonlarca dolarlık prodüksiyonlara imza atmasına rağmen hayatının en özel gününde gösteriş yerine samimiyeti tercih etti.Çift, Karayipler'de İngiliz milyarder Richard Branson'a ait Necker Adası'nda aileleri ve en yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle hayatlarını birleştirdi.Düğüne yaklaşık 70 davetli katıldı.Nikahın ardından MrBeast, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.Paylaşımına, "MrsBeast'i buldum. Bu hayatımın en güzel günüydü." notunu düşen fenomenin paylaşımı kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.Takipçileri, çifti tebrik mesajlarına boğarken düğün kareleri sosyal medyanın en çok konuşulan paylaşımları arasına girdi.Kutlamalar yalnızca nikah töreniyle sınırlı kalmadı.14 Temmuz'da başlayan düğün haftasında davetliler için özel etkinlikler düzenlendi.Misafirler şnorkelle dalış yaptı, uçurtma sörfü deneyimi yaşadı ve adanın farklı noktalarında düzenlenen organizasyonlara katıldı.Çift, düğünlerini klasik bir organizasyondan çok birlikte vakit geçirilen unutulmaz bir tatil deneyimine dönüştürmeyi tercih etti.Milyonlarca dolarlık servetiyle sık sık gündeme gelen MrBeast'in düğününün abartılı geçeceği düşünülüyordu.Ancak çift bunun tam tersini yaptı.Jimmy Donaldson, düğünü büyük bir medya şovuna çevirmek istemediğini belirterek bu özel günü yalnızca en yakınlarıyla paylaşmayı tercih ettiğini söyledi.Thea Booysen, düğünde dünyaca ünlü moda evi Nicole + Felicia Couture imzalı özel tasarım gelinlik giydi. MrBeast ise Ralph Lauren smokin tercih etti.Davetlilere sushi, premium Wagyu eti ve Booysen'in en sevdiği tatlılardan biri olan havuçlu pasta ikram edildi.MrBeast ile Thea Booysen'in yolları 2022 yılında Güney Afrika'da kesişti.Donaldson'ın Cape Town ziyareti sırasında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan ikili, ilk görüşmeden sonra iletişimlerini sürdürdü.Bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşayan çift, daha sonra birlikte yaşamaya başladı.Jimmy Donaldson, 2024 Noel Günü'nde ailesinin de bulunduğu özel bir yemekte Thea Booysen'e evlenme teklif etti.1998 doğumlu Thea Booysen, yalnızca sosyal medya fenomeni değil.Güney Afrikalı içerik üreticisi; Twitch yayıncısı, e-spor sunucusu ve fantastik kurgu yazarı olarak da tanınıyor.Hukuk, psikoloji ve nöropsikoloji alanlarında eğitim alan Booysen, akademik kariyeriyle de dikkat çekiyor. Dijital içerik üretmeye devam eden Booysen'in yayımlanmış fantastik bir romanı da bulunuyor.