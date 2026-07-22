Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

İşitme engelli genç oyuncu Kaylee Hottle, MonsterVerse yapımlarında canlandırdığı Jia karakteriyle sinema severlerin gönlünde özel bir yer edinmişti.Dört nesildir işitme engelli bir ailenin kızı olarak doğan ve Amerikan İşaret Dili’ni (ASL) ana dili gibi kullanan Hottle, Hollywood’da engelli temsiliyetine önemli katkı sağlayan isimlerden biriydi.Kısa kariyerinde büyük prodüksiyonlarda rol alarak dikkat çeken genç oyuncu, ABD’nin Maryland eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.Maryland’in Frederick County’sine bağlı Ijamsville bölgesinde, erken saatlerde meydana gelen kazada Kaylee Hottle, bir aracın yolcu koltuğundaydı.Araç aşırı hızla yoldan çıkarak bir alt geçite çarptı.Kazada Hottle ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.Araçtaki diğer yolcu tedavi almayı reddederken 19 yaşındaki sürücü, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini belirtiyor ve soruşturma devam ediyor.Vefat haberini babası Joshua Hottle, sosyal medya üzerinden işaret diliyle paylaştığı bir video ile duyurdu. Baba Hottle, Teksas’tan Maryland’e doğru yola çıktığını ve yetkililerin kızının hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdiğini bildirdiğini açıkladı.Kaylee Hottle, Atlanta, Georgia doğumlu olup Texas School for the Deaf’e devam ediyordu.Oyunculuk serüvenine 2017’de bir reklam filmiyle başlayan genç oyuncu, asıl çıkışını 2021 yapımı Godzilla vs. Kong filminde Kong ile işaret dili kullanarak iletişim kuran Jia karakteriyle yaptı.Bu rolüyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Hottle, 2024’te vizyona giren Godzilla x Kong: The New Empire devam filminde de aynı karakteri canlandırdı.Performansı sayesinde Saturn Ödülü’nde 'En İyi Genç Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.Ayrıca Magnum P.I. dizisinde konuk oyuncu olarak da yer almıştı.Legendary Pictures ve filmin yapımcıları, Hottle’ı 'ailelerinin değerli bir üyesi' olarak anarken, set arkadaşları ve hayranları onun nezaketi, sıcaklığı ve coşkusuyla anıldığını vurguladı.Kısa ama etkileyici kariyeriyle işitme engelli oyuncular için ilham kaynağı olan Kaylee Hottle’un ölümü, Hollywood’da derin bir üzüntü yarattı.