Rihanna'dan Türkiye Hamlesi

Ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medya hesabındaki dikkat çeken hareketiyle Türkiye'de gündem oldu.Barbadoslu sanatçının Instagram üzerinden Ankara Havalimanı'nın resmi hesabını takip ettiği görüldü.Rihanna'nın takip listesinde ortaya çıkan bu ayrıntı, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Ünlü şarkıcının Türkiye'ye bir ziyaret planlayıp planlamadığı ya da Ankara ile bağlantılı herhangi bir projeye dahil olup olmayacağı merak ediliyor.