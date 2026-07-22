Mauro Icardi İle China Suarez Aşkı

Mauro Icardi, Galatasaray ile yollarını ayırdı.Sözleşmesi biten ve Türkiye'ye veda eden futbolcu, aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.Mauro Icardi ile bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suarez'in geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı iddia edilmişti.Ancak iddiaları yalanlayan aşk dolu kareler geldi.34 yaşındaki oyuncu China Suarez, futbolcunun kendisine sarıldığı anları kırmızı kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.Aşk dolu paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Suarez, "Mutluluk, sevgilinin en yakın arkadaşın olmasıdır. Sıradan bir pazartesi günü ramen yemek gibi basit anları paylaşmak.Yıldızları izleyerek sohbet etmek. Herhangi bir saçmalığa iki çocuk gibi gülmek. İyi günde kötü günde birbirimize sıkıca sarılmak. Kurduğumuz aileye bayılıyorum." dedi.