  • USD: 47,27 - 47,35
  • EURO: 53,87 - 53,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mauro Icardi İle China Suarez Aşkı

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ünlü futbolcu Mauro Icardi ile China Suarez, aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor.

Ekleme: 22.07.2026 - 12:14 Güncelleme: 22.07.2026 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Mauro Icardi, Galatasaray ile yollarını ayırdı.

Sözleşmesi biten ve Türkiye'ye veda eden futbolcu, aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Mauro Icardi ile bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu China Suarez'in geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı iddia edilmişti.

Ancak iddiaları yalanlayan aşk dolu kareler geldi.

AŞK DOLU PAYLAŞIM
34 yaşındaki oyuncu China Suarez, futbolcunun kendisine sarıldığı anları kırmızı kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.

"MUTLULUK, SEVGİLİNİN EN YAKIN ARKADAŞIN OLMASIDIR"
Aşk dolu paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Suarez, "Mutluluk, sevgilinin en yakın arkadaşın olmasıdır. Sıradan bir pazartesi günü ramen yemek gibi basit anları paylaşmak.

Yıldızları izleyerek sohbet etmek. Herhangi bir saçmalığa iki çocuk gibi gülmek. İyi günde kötü günde birbirimize sıkıca sarılmak. Kurduğumuz aileye bayılıyorum." dedi.

Mauro Icardi İle China Suarez Aşkı

Mauro Icardi İle China Suarez Aşkı

Mauro Icardi İle China Suarez Aşkı
Ahbap Derneği soruşturmasında flaş gelişme! Resmen kayyum atandı!
AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜNLÜ İSİMLERDEN GERİ ADIM: “HATA YAPTIM, VİCDANLAR YARALANDI”
Ankaralı Yine Su Sırasında! 3 Günlük Su Kesintisi Vatandaşları Sokağa Döktü
BAKAN ERSOY, ABD’NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ TOM BARRACK’I AĞIRLADI
MSB Paylaştı! 'Cesaret Gökyüzünde Başlar Görev Yerde Tamamlanır'
264 Eski CHP Milletvekili partiden istifa etti
Bahis Baronunun Özgeçmişi Sahte Çıktı! Dubai'de Kıskıvrak Yakalanmıştı
Sevgiliye Kripto Parayla Tezgah! Kumarcı Levent'in Bir Rezilliği Daha Ortaya Çıktı
BODRUM’DA TATİLİN HESAPLISI! DENİZ ÜCRETSİZ, LAHMACUN 250 TL
Gülistan Doku Soruşturmasında 15 İlde Operasyon! 18 Şüpheli Gözaltına Alındı
AHBAP Soruşturmasında 4. Dalga! Çok Sayıda Şüpheli Yakalandı
Orduya Güven Azalıyor! Almanya'da Anket Sonuçları Gündem Oldu
Meclis'te Terörsüz Türkiye Mesaisi! Çerçeve Yasa Sunulacak
Trump'tan Dünyaya Güç Gösterisi! 'Herkesten Çok Daha Fazla Mühimmatımız Var'
KONYA, 53 LEZZET NOKTASIYLA TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NDE REKOR KIRDI
Eski Muhabirden Skandal Paylaşım! “Kazanıyoruz Başkanım” Algısının Yerini Açık Darbe Çağrısı Aldı
Osman Gökçek’ten Mansur Yavaş’a Sert Tepki! “İstifa Et'
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA “GECE BOYU BAZ” VEREN ŞÜPHELİ KORUCUBAŞI FATİH ÖZMEN TUTUKLANDI
DOKU'NUN KAYBOLDUĞU GÜN VALİLİK KONUTUNDA NELER OLDU? TANIKLARIN İFADELERİ NEDEN TUTUKLAMA GETİRDİ
FATİH ALTAYLI’DAN AHBAP İTİRAFI! “HAK ETMEDİĞİ DESTEĞİ VERMİŞİM”
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meta'dan Büyük Değişim! Facebook Artık TikTok'a Benzeyecek

Meta'dan Büyük Değişim! Facebook Artık TikTok'a Benzeyecek

Kanalizasyona Akan Servet! Her Yıl 43 Ton Altın Çıkıyor

Kanalizasyona Akan Servet! Her Yıl 43 Ton Altın Çıkıyor

Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Yolda

Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Yolda

Apple Hayranlarına Kötü Haber! iPhone 18 Bu Sonbaharda Gelmeyecek

Apple Hayranlarına Kötü Haber! iPhone 18 Bu Sonbaharda Gelmeyecek

Silmeye Gerek Kalmadı! Instagram Beklenen Özelliği Duyurdu

Silmeye Gerek Kalmadı! Instagram Beklenen Özelliği Duyurdu