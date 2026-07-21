Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa bir süredir ortalıkta dolaşan hastalığının ciddileştiği ve yaklaşık 15 gündür hastanede yoğun bir tedavi programı uygulandığı iddialarına yanıt vermişti.Serdar Ortaç, klip çekiminde ayağa kalkmakta zorlandı. Acısı ise yüzüne yansıdı,MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı.Klip çekimini oturarak tamamladı, acısı yüzüne yansıdı. Ortaç sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı.' ifadelerini kullandı.