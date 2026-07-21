  • USD: 47,11 - 47,20
  • EURO: 53,81 - 53,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir MS hastalığı ile mücadele ediyor. Serdar Ortaç, bugün bir klip çekiminde gazetecilerin karşısına çıktı ve 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı. Ünlü şarkıcı, klip çekiminde ise zor anlar yaşadı. İşte Serdar Ortaç'ın kameralara yansıyan o anları!

Ekleme: 21.07.2026 - 08:01 Güncelleme: 21.07.2026 - 08:03 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa bir süredir ortalıkta dolaşan hastalığının ciddileştiği ve yaklaşık 15 gündür hastanede yoğun bir tedavi programı uygulandığı iddialarına yanıt vermişti.

Şarkıcı Serdar Ortaç klip çekiminde ayağa kalkamadı

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Serdar Ortaç, klip çekiminde ayağa kalkmakta zorlandı. Acısı ise yüzüne yansıdı,

30 GÜN TEDAVİ GÖRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, artan ağrıları nedeniyle hastanede 30 gün tedavi gördüğünü açıkladı.

'AYAKLARIM ÇOK KÖTÜ DURUMDA!'

Klip çekimini oturarak tamamladı, acısı yüzüne yansıdı. Ortaç sağlık durumuyla ilgili olarak, 'Ayaklarım çok kötü durumda. Hastanede bir 30 gün kaldım. Hala ayakta durmayayım diye oturuyorum. Atlatmak üzereyim 3-5 gün kaldı.' ifadelerini kullandı.





Kahramanmaraş’taki okul saldırısına ilişkin iddianame hazırlandı
Özgür Özel CHP’den istifa ediyor! Grup Toplantısı’nda duyurdu: Yeni Partimizi yarın kuruyoruz!
Sabri Ülker Vakfı’ndan çocukların sağlıklı gelişimi için Global Bilim Platformu
GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA GÖZALTINA ALINAN VE GÖKHAN ERTOK’U TUNCAY SONEL’LE TANIŞTIRAN MEHMET ACA KİMDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine mektup: Kıyamete kadar yanınızdayız
GÜLİSTAN DOKU HAMİLE MİYDİ? GÜLİSTAN DOKU'NUN ÜNİVERSİTE ARKADAŞI OLAN YENİ TANIK GÜLŞEN İLBAŞ'IN İFADESİ ŞÜPHELERİ ARTIRDI
İstanbul'da metrobüste yangın: Seferlerde aksama yaşandı
AHBAP SORUŞTURMASINDA 9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA: SAVUNMALAR BİRBİRİNİ ELE VERDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı: Türkiye'de çekirge istilası yok
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 2. DALGA OPERASYONU
Eski Sincan Belediye Başkanı Aziz Gürsoy'dan Özgür Özel'e tepki: 'Devleti ele geçirme projesinin ortağısınız'
Ahbap soruşturmasında Oğuzhan Uğur dahil 9 şüpheli tutuklandı
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı yolda!
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Oğuzhan Uğur'dan 6,5 milyonluk nakit savunması! 'Aile dostumuzdan aldık'
Ahbap soruşturmasında ifadeler birbirine girdi! İşte dokuz şüphelinin ifadesinde ortaya çıkan tablo...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan Siber Operasyon! 669 Şüpheli Yakalandı
Akın Gürlek Açıkladı! 50 Kişi Gözaltına Alındı
Trump'tan İran'a Net Mesaj! 'İran'ın Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyeceğiz'
Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var!

Meteoroloji'den uyarı! Sıcak hava etkili oluyor, bu illerde yağmur var!

WhatsApp Mac Arayüzü Yenileniyor

WhatsApp Mac Arayüzü Yenileniyor

Katlanabilir iPhone için Çift Batarya İddiası

Katlanabilir iPhone için Çift Batarya İddiası

Bu Şişenin Değeri 5 Milyon Dolar! Suriye'den Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Getirildi

Bu Şişenin Değeri 5 Milyon Dolar! Suriye'den Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Getirildi

ChatGPT Tehdidi Yetmedi! Google'ın Trafiği Büyümeye Devam Ediyor

ChatGPT Tehdidi Yetmedi! Google'ın Trafiği Büyümeye Devam Ediyor

Marmara'da 'Çekirge İstilası'! Dev Çekirgeler Her Yerde

Marmara'da 'Çekirge İstilası'! Dev Çekirgeler Her Yerde