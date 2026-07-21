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Konya’da Sinan Akçıl rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Konya Kültür Yolu Festivali'nin ikinci günü Sinan Akçıl konseriyle renklendi. Sahnede 'Yüzyılın Aşkı', 'Fark Atıyor' ve 'Tabii Tabii' gibi sevilen parçalarına yer veren Akçıl'a, meydandaki dinleyiciler de hep bir ağızdan eşlik etti. Konser boyunca hareketli şarkılarla yükselen tempo, duygusal parçalarla da yerini daha sakin anlara bıraktı.

Ekleme: 21.07.2026 - 08:03 Güncelleme: 21.07.2026 - 08:05 / Editör: Ozge Selin
TEZHİP ATÖLYESİ

Festivalde konserlerin yanı sıra birçok etkinlik da ziyaretçileri karşılıyor. Atölyelerde katılımcılar köklü sanatların inceliklerini keşfederken, oyunlar, ve geleneksel etkinliklerle minikler festival coşkusuna ortak oldu. Festival, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat ve eğlenceyi bir arada sundu. Başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere el yazması eserleri altın ve canlı renklerle süsleyen geleneksel Türk bezeme sanatı tezhip, Melike Özçetin tarafından düzenlenen atölye çalışmasıyla ayrıntılı biçimde tanıtıldı.

Konya’da Sinan Akçıl rüzgarı

ÇOCUK KÖYÜ MİNİKLERİ AĞIRLADI

Kültür Park Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan Çocuk Köyü ise gün boyunca minik ziyaretçileri eğlence ve öğrenmeyi bir araya getiren birbirinden renkli etkinliklerle ağırladı.
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