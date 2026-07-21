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Buse Terim'den ilişkisiyle ilgili samimi itiraf:

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bir süredir Batu Son'la birliktelik yaşıyor. Buse Terim, bugün sosyal medya takipçileriyle soru- cevap yaptı. Terim, ilişkisiyle ilgili sorulara içtenlikle cevaplar verdi. İşte Buse Terim'in dikkat çeken açıklamaları!

Ekleme: 21.07.2026 - 07:59 Güncelleme: 21.07.2026 - 08:00 / Editör: Ozge Selin
Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la paylaştığı karelerle aşkını haykırmıştı.

'HAYATIMDA GÜZEL BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUM'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ilişkisi hakkında konuşan Terim, 'Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum' ifadelerini kullanmıştı.

'KALBİ ÇOK GÜZEL BİRİ ÇIKTIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Buse Terim, ardından, 'Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum.' demişti.

Buse Terim'den ilişkisiyle ilgili samimi itiraf:

'İLK GÖRDÜĞÜM ANDA GÖZÜME ÇARPMIŞTI'

Buse Terim'e sevgilisiyle nasıl tanıştığı soruldu. Terim bu soruya, 'Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık. O yüzden Baby On The Fest'in hayatımda artık manevi olarak ayrı bir yeri var. Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim İyi ki de etmişim' ifadelerini kullandı.



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