Buse Terim'den ilişkisiyle ilgili samimi itiraf:

Fatih Terim'in kızı Buse Terim iş insanı Volkan Bahçekapılı ile 10 yıllık evliliğini bitirdikten sonra sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.Terim, 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Batu Son'la paylaştığı karelerle aşkını haykırmıştı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayarak ilişkisi hakkında konuşan Terim, 'Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum' ifadelerini kullanmıştı.Buse Terim, ardından, 'Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum.' demişti.Buse Terim'e sevgilisiyle nasıl tanıştığı soruldu. Terim bu soruya, 'Sevgilimle Baby On The Fest'te tanıştık. O yüzden Baby On The Fest'in hayatımda artık manevi olarak ayrı bir yeri var. Batu'yu ilk gördüğüm anda gözüme çarpmıştı; daha o an etkilenip kim olduğunu çok merak etmiştim İyi ki de etmişim' ifadelerini kullandı.