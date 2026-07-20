Kubilay Aka Noktayı Koydu

Oyuncu ikili Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, aşklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.2024 yılında birliktelik yaşamaya başlayan oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan, bu yılın başında ayrılık kararı almıştı.Ayrlık sonrası ikilinin, sosyal medya hesaplarında birbirilerine dair bütün fotoğrafları kaldırmaları dikkat çekmişti.Sancaktutan'ın, daha sonrasında Bilecik'e askere giden Aka'nın terhis olduktan sonra paylaştığı fotoğrafı beğenmesi ise dikkat çekmişti.İkili, kısa bir süre sonra da birbirlerini yeniden takip etmeye başlamıştı.Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ilişkileri ve sosyal medyada gündeme gelen iddialar hakkında ilk kez konuştu.Bir mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, ilişkilerinin sorunsuz şekilde devam ettiğini vurguladı.İlişkileri hakkında çıkan iddialarla ilgili de konuşan Aka, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor. Böyle düşünülmesi üzücü." dedi.