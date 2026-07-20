Burcu Biricik Kızını Paylaştı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, yaptığı paylaşım ile 2 yaşındaki kızı Luna'nın doğum gününü kutladı. Küçük Luna'nın annesine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Ekranların sevilen ismi Burcu Biricik, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.Kızı Luna'nın doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutlayan Biricik, eşi ve kızının yer aldığı tatlı aile fotoğraflarını paylaştı.37 yaşındaki oyuncu, yaptığı bu paylaşıma "Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti." notunu düştü.Oyuncunun doğum günü pastasının önünde kızıyla çekildiği ve "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" notunu düştüğü kare, takipçilerinden büyük ilgi gördü.2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde kızı Luna'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.