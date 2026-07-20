  • USD: 47,09 - 47,18
  • EURO: 53,85 - 53,95
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burcu Biricik Kızını Paylaştı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, yaptığı paylaşım ile 2 yaşındaki kızı Luna'nın doğum gününü kutladı. Küçük Luna'nın annesine olan benzerliği ise dikkat çekti.

Ekleme: 20.07.2026 - 11:42 Güncelleme: 20.07.2026 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen ismi Burcu Biricik, şimdilerde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeye devam ediyor.

"YAZIN YARISI BÖYLE GEÇTİ"
Kızı Luna'nın doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutlayan Biricik, eşi ve kızının yer aldığı tatlı aile fotoğraflarını paylaştı.

37 yaşındaki oyuncu, yaptığı bu paylaşıma "Yazın yarısı öyle böyle geçti gitti." notunu düştü.

Burcu Biricik Kızını Paylaştı

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Oyuncunun doğum günü pastasının önünde kızıyla çekildiği ve "Bebeğim iyi ki doğmuşsun" notunu düştüğü kare, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

KIZI LUNA'YI 2 YIL ÖNCE KUCAĞINA ALDI
2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile nikah masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024 tarihinde kızı Luna'yı kucağına alarak anne olmanın sevincini yaşamıştı.

Burcu Biricik Kızını Paylaştı

Burcu Biricik Kızını Paylaştı
Oğuzhan Uğur'dan 6,5 milyonluk nakit savunması! 'Aile dostumuzdan aldık'
Ahbap soruşturmasında ifadeler birbirine girdi! İşte dokuz şüphelinin ifadesinde ortaya çıkan tablo...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı
İçişleri Bakanlığı'ndan Siber Operasyon! 669 Şüpheli Yakalandı
Akın Gürlek Açıkladı! 50 Kişi Gözaltına Alındı
Trump'tan İran'a Net Mesaj! 'İran'ın Nükleer Silah Edinmesine İzin Vermeyeceğiz'
Davut Gül Açıkladı! '6 Ay İçerisinde Tüm Sahipsiz Hayvanlar Toplanacak'
TÜRK BALESİNDE ULUSLARARASI GURUR! BAKAN ERSOY NİLAY TAHİROĞLU'NU TEBRİK ETTİ
AK Parti İstanbul Milletvekilleri Saha Çalışmalarını Sürdürüyor
Babala TV Dosyasında Çarpıcı Mali Analiz! Kıbrıs Bağlantıları ve Kaynağı Açıklanamayan Villa
CHP'li Belediyelerde Yolsuzluk Bitmiyor! İzmit Belediyesi'ne Operasyon
Soruşturmada Dikkat Çeken Gelişme! Oğuzhan Uğur Adliyeye Sevk Edildi
Oğuzhan Uğur İfade Verdi: “Ahbap’la Bağım Yok, Para Değil, Bilgi Aktardık, Paraların Nerede Kullanıldığını Bilmem Mümkün Değil!”
MASAK Analizinde Babala TV Merkezli Para Trafiği Mercek Altında: Uğur Ailesinin Milyonluk Finansal Hareketleri İncelendi
Muhsin Yazıcıoğlu Dosyasında Şüpheli İfadelerinde Kayıp Cihaz, Geçmiş Tarihli Tutanak ve Adil Öksüz Bağlantısı Öne Çıktı
VAN'IN GASTRONOMİ MİRASI LEZZET NOKTALARINDA YAŞATILIYOR
ÇATALHÖYÜK'TEN MEVLÂNA'YA UZANAN KÜLTÜR YOLCULUĞU KONYA'DA BAŞLADI
Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İfade: “Hesaplarımı Haluk Levent’in Talimatıyla Kullandım”
HALUK LEVENT DOSYASINDA DİKKAT ÇEKEN BAHİS YAZIŞMALARI!
Adalet Bakanı Akın Gürlek Talimat Vermişti! 20 Yıllık Bakkal Cinayeti Çözüldü
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Yıllarca Üzerinde Yürüdüler! Parkın Altından Bambaşka Bir Dünya çıktı

Yıllarca Üzerinde Yürüdüler! Parkın Altından Bambaşka Bir Dünya çıktı

Doğadan Topluyor! 10 Metrekarede Servet Kazanıyor

Doğadan Topluyor! 10 Metrekarede Servet Kazanıyor

ChatGPT Tehdidi Yetmedi! Google'ın Trafiği Büyümeye Devam Ediyor

ChatGPT Tehdidi Yetmedi! Google'ın Trafiği Büyümeye Devam Ediyor

Bu Şişenin Değeri 5 Milyon Dolar! Suriye'den Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Getirildi

Bu Şişenin Değeri 5 Milyon Dolar! Suriye'den Yasa Dışı Yollarla Türkiye'ye Getirildi

Tarlalara Serip Günlerce Bekletiyorlar! Yurt Dışında 5 Bin Dolara Satılıyor

Tarlalara Serip Günlerce Bekletiyorlar! Yurt Dışında 5 Bin Dolara Satılıyor

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?