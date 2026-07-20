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Alina Boz'un Mezuniyet Sevinci

Oyuncu Alina boz, üniversiteden mezun oldu. Oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Ekleme: 20.07.2026 - 11:37 Güncelleme: 20.07.2026 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Alina Boz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Güzel isim, üniversiteden mezun oldu ve diplomasına kavuştu.

Oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki eğitimini başarıyla tamamladı.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ
Mezuniyet sevincini paylaşan isimlerin başında ise eşi Umut Evirgen geldi.

"GURURUM"
Evirgen, tören sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından "Gurur… Mezunumuz" notuyla paylaşarak eşinin bu özel gününe olan desteğini ve gururunu takipçileriyle paylaştı.

ARKADAŞLARI TARAFINDAN ALKIŞLANDI
Mezuniyet törenine katılan arkadaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla karşılanan Boz'un bu mutlu anları, sosyal medyada gündem oldu.

Alina Boz'un Mezuniyet Sevinci

Alina Boz'un Mezuniyet Sevinci

Alina Boz'un Mezuniyet Sevinci
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