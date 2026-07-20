Alina Boz'un Mezuniyet Sevinci

Alina Boz, başarılarına bir yenisini daha ekledi.Güzel isim, üniversiteden mezun oldu ve diplomasına kavuştu.Oyuncu Alina Boz, Bilgi Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ndeki eğitimini başarıyla tamamladı.Mezuniyet sevincini paylaşan isimlerin başında ise eşi Umut Evirgen geldi.Evirgen, tören sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesabından "Gurur… Mezunumuz" notuyla paylaşarak eşinin bu özel gününe olan desteğini ve gururunu takipçileriyle paylaştı.Mezuniyet törenine katılan arkadaşları ve sevenleri tarafından alkışlarla karşılanan Boz'un bu mutlu anları, sosyal medyada gündem oldu.