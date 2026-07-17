Somer Sivrioğlu Aşka Düştü

Ekranların sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden 55 yaşındaki Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.Yaklaşık bir yıldır Talya Didem Belen ile aşk yaşayan Sivrioğlu, romantik bir paylaşım yaptı.İlişkisi doludizgin devam eden Somer Sivrioğlu'ndan yeni paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle aşk dolu bir karesini yayınlayan ünlü şef, "Doğum günün kutlu olsun sevgilim." diyerek aşkını haykırdı.54 yaşındaki ünlü şef, sevgilisiyle arasında 21 yaş fark olduğu iddiasına da yanıt vermişti: “Aramızda 21 değil, 13 yaş fark var. Bu da zaten gayet normal bir fark. Eşimin bu kadar genç gözükmesi tabii ki hoşuma gidiyor, o ayrı konu.”