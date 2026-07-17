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Namaza Başlama Yolculuğunu Anlattı

Cem Özkök, namaz kılmayı nasıl öğrendiğini ve dine yaklaşma yolculuğunu anlattı. Özkök, "Sıfır bir bilgiyle kendi başıma namaz kılmayı öğrendim. İzleyerek öğrendim, ne yazık ki kimse elimden tutmadı" dedi.

Ekleme: 17.07.2026 - 12:05 Güncelleme: 17.07.2026 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada paylaştığı temizliği videoları ile tanınan Cem Özkök, namaza nasıl başladığını anlattı.

Kimsenin kendisine yardım etmediğini söyleyen Özkök, zorlu süreçler geçirdiğini söyledi.

Namaz kılmaya "sabah namazı" ile başladığını anlatan Özkök, şöyle dedi;

"NAMAZ KILARKEN ALKOL ALIYORDUM"
"Ben sabah namazıyla başladım. Sabah namazı kılarken ilk dönemde alkol de alıyordum. Bu böyle bir süre devam etti.

Bir gün alkol içmemeye başladım. Bu sefer araya zaten Ramazan girdi. Dua bilmem, namaz bilmem.

Namaza Başlama Yolculuğunu Anlattı

"KOLAY OLMADI"
Nasıl kılınır, onu da bilmem. Kağıtlara yazmıştım mesela. O kağıtlara baka baka namazı öğrendim. Eğileceğim, hangi duayı nerede okuyacağım’ diye yazıyordum. Kolay olmadı.

"KENDİ BAŞIMA ÖĞRENDİM"
Sıfır bir bilgiyle kendi başıma öğrendim. İzleyerek öğrendim, yazarak öğrendim. Ne yazık ki kimse elimden tutmadı. 'Hadi gel, namaz kılmayı öğreteyim’ diyen olmadı."

Namaza Başlama Yolculuğunu Anlattı
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