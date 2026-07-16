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Oğluna Verdiği İsim Gündem Oldu

Oriana Correia Gomes ile evlenen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, baba olmuştu. Ünlü çiftin bebeklerine verdiği isim dikkat çekti.

Ekleme: 16.07.2026 - 14:02 Güncelleme: 16.07.2026 - 14:03 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen ve transferde Galatasaray ile adı anılan Bertuğ Yıldırım, Portekiz asıllı model Oriana Correia Gomes ile evlenmişti.

"FERNANDO SAVAŞ"
Mayıs ayında bebek müjdesi veren çiftin çocukları dünyaya geldi. Yıldırım ve Gomes, oğullarına "Fernando Savaş" adını verdi.

"RÜYADAYIM"
Ortak bir paylaşım yapan çiftten Oriana Correia, sosyal medya hesabında oğlunu kucağına aldığı anlarına dair fotoğraflar paylaşarak, "Asla uyanmak istemediğim bir rüyadayım." ifadelerini kullandı.

Futbolcu ise eşinin bu paylaşımına, "Hayatım boyunca attığım hiçbir imza, sana ve oğlumuza attığım imza kadar değerli olmayacak. İkiniz de benim en büyük gururumsunuz. Sizi sonsuza kadar seveceğim." yorumunda bulundu.

Oğluna Verdiği İsim Gündem Oldu

Oğluna Verdiği İsim Gündem Oldu

Oğluna Verdiği İsim Gündem Oldu
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