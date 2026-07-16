Kibariye'den Dikkat Çeken Açıklama

Arabesk müziğinin güçlü sesi Kibariye ve Hüsnü Şenlendirici, Beşiktaş'taki bir mekanda sahne aldı.Sahne öncesinde açıklama yapan ikili, söyledikleriyle gündem oldu.Hüsnü Şenlendirici'nin çocukluğunu bildiğini söyleyen Kibariye, "Ben Hüsnü ile her zaman beraberim. O çocuktu, küçüktü. O zamandan beri beraberiz. Birbirimizi hep sevdik, saydık." dedi.Hüsnü Şenlendirici ise, "Çok küçük yaşlardan beri ona eşlik ettim. O dönemden beri Kibariye ile çalışmaktan hep gurur duydum. 35 sene oldu neredeyse. Bana göre Türkiye'nin yaşayan efsanesidir" diye konuştu.Kibariye ise "O kral, ben kraliçe. İşimizi yaptık biz. Ekmeğimize bakıyoruz. Sahneye çıkar ekmeğimizi kazanırız. Allah'ım bereket versin. Çocuklarımızı o ve sanatımızla büyüttük." dedi.Kibariye, yakın arkadaşı Seda Sayan hakkında da konuştu. Ünlü şarkıcı, "Seda akıllı kız. Her şeyi biliyor. Biz hep çok güzel geçindik. Birlikte aynı evde oturduk o temizlik yaptı ben yemek. Seda iyidir ya, çok severim." diyerek Seda Sayan'a olan sevgisinden bahsetti.