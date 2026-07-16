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Danla Bilic'ten Açıklama Geldi

Ani gelişen komplikasyonlar sonucunda acil olarak ameliyata alınan ünlü fenomen Danla Bilic, korkutmuştu. Operasyondan sonra kendine anca gelen ünlü isim, açıklama yaptı.

Ekleme: 16.07.2026 - 14:05 Güncelleme: 16.07.2026 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık dört yıl önce kalçasına yaptırdığı "Aquafilling" (dolgu) işlemi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme gelen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, zor günler geçirmeye devam ediyor.

Daha önce kalçasına uygulanan dolgu maddesinin zamanla vücuduna yayıldığını açıklayan ve bu süreçte altı kez dolgu temizleme operasyonu geçiren Bilic, durumunun ağırlaşması üzerine bir kez daha ameliyat masasına yattı.

Hastaneye kötü bir şekilde yetiştirilen Danla Bilic, yaşadığı kritik süreci takipçileriyle paylaştı. Günlerdir yarı baygın halde olduğunu belirten ünlü fenomen, şu ifadeleri kullandı:

"ANCA KENDİME GELEBİLDİM"
"Hepinizi beklettiğim için özür dilerim. Ancak kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle yapılan müdahaleler sonucu yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. O sürece dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hâle gelir gelmez de bu sabah ameliyata alındım."

Danla Bilic'ten Açıklama Geldi
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