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Aşktan Yüzü Gülmüyor

Türk pop müziğinin popüler ismi Simge Sağın'ın aşk hayatından kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Ekleme: 16.07.2026 - 14:00 Güncelleme: 16.07.2026 - 14:01 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alan Simge Sağın, geçtiğimiz haftalarda magazin gündemine sürpriz bir haberle bomba gibi düşmüştü.

4 YILLIK AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU
4 yıldır hayatında kimse olmayan Sağın'ın, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

DJ İlkay Şencan ile aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcının, 4 yıllık aşk orucunu bozması hayranlarını şoke etmişti.

NAZARDAN KORKUYORDU
İlişkisini göz önünde yaşamayı tercih etmediğini belirten şarkıcı, "Çok dillendirip nazara gelmek istemiyorum. Tatlı bir ilişki içindeyim. İnşallah bir ömür boyu gider." diye konuştu.

Aşktan Yüzü Gülmüyor

3 AY YETTİ
Sürekli birlikte zaman geçiren ödül gecelerine bile beraber katılan aşıklardan kötü haber geldi. 3 aydır birlikte olan aşıklar ayrıldı. Birbirlerinin fotoğraflarını silen eski aşıklar, takipleşmeyi de kesti.

Aşktan Yüzü Gülmüyor
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