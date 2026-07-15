Oğlunu Sette Paylaştı

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal, çekimleri başlayan 'GORA 4 GORA'nın setini ziyaret etti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 2004 yapımı 'G.O.R.A.' filminin devamı niteliğindeki yeni dizisi 'GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı.Çekimleri süren 'GORA 4 GORA'nın setini Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal Yılmaz ziyaret etti. 13 yaşındaki Kemal, sette babasının koltuğuna oturdu. Cem Yılmaz, paylaştığı fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koydu.Kemal'in dizide rol alıp almayacağı ise merak konusu oldu.