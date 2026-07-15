Eşiyle Yeni Karesini Paylaştı

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Melike Şahin, sosyal medyanın aktif isimlerinden.Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Melike Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti.Şahin, eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini Instagram'dan paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.