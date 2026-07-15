Eşiyle Yeni Karesini Paylaştı
Özel hayatını magazinden uzak tutmaya çalışan ünlü popcu Melike Şahin, yaş farkının çok konuşulduğu eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini sevenleriyle paylaştı.
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan şarkıcı Melike Şahin, sosyal medyanın aktif isimlerinden.
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Melike Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti.
EŞİYLE PAYLAŞIM YAPTI
Şahin, eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini Instagram'dan paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Melike Şahin, uzun süredir birlikte olduğu Sedat Arpalık ile 2023 yılında evlenmişti.
EŞİYLE PAYLAŞIM YAPTI
Şahin, eşi Sedat Arpalık ile yeni karesini Instagram'dan paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı.