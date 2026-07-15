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Çağla Şıkel Karayipler'de!

Çağla Şıkel, Karayipler tatilinde okyanusta vakit geçirdiği anları paylaştı.

Ekleme: 15.07.2026 - 12:12 Güncelleme: 15.07.2026 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz yıl iş insanı Erinç Ulutürk ile yaşadığı ve 2025'in sonlarında noktaladığı ilişkisinin ardından, gönlünü Mertcan Tunca'ya kaptırmıştı.

Geçtiğimiz hafta yeni sevgilisi ile Çeşme'de aşk dolu halleriyle denizde görüntülenen ünlü model, rota değiştirdi.

ÇAĞLA GEZİYOR
Çocuklarıyla her zaman yakında ilgilenen Şıkel, iki oğlunu da yanına alıp tatil için ülke değiştirdi.

Şu sıralar Karayipler'de olan Şıkel, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

KARAYİPLER PAYLAŞIMI
Ortamın tadını çıkaran ünlü isim, Karayıpler tatilinde okyanusta vakit geçirdiği anları takipçilerine gösterdi.

Dalgalarla mücadele ettiği o neşeli anları 'Su çok güzel dedikten sonra olanlar...' notuyla yayınlayan Şıkel'in paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Çağla Şıkel Karayipler'de!

Çağla Şıkel Karayipler'de!

Çağla Şıkel Karayipler'de!
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