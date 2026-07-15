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Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Barbara Palvin ile Dylan Sprouse, sonunda cinsiyeti duyurdu.

Ekleme: 15.07.2026 - 12:08 Güncelleme: 15.07.2026 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, podyumlardaki kusursuz yürüyüşü, sempatik tavırları ve her dönem koruduğu doğal güzelliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Palvin, özel hayatıyla da magazinde yer alıyor.

BEBEĞİN CİNSİYET BELLİ OLDU
Yakışıklı oyuncu Dylan Sprouse ile uzun yıllardır beraber olan ünlü model, bu birlikteliği 2023 yılında muhteşem bir düğünle taçlandırarak dünyaevine girmişti.

Evliliklerinin ardından mutlulukları gözlerinden okunan çiftten, hayranlarını heyecanlandıran o güzel haber ise çok gecikmedi.

Bir süredir haklarında çıkan iddiaların ardından Barbara Palvin, geçtiğimiz aylarda hayranlarına büyük müjdeyi vererek hamile olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz aylarda hamilelik müjdesini paylaşarak büyük heyecan yaratan ünlü modelin bebeğinin cinsiyeti sonunda belli oldu.

KIZ BABASI OLACAK
Heyecanla beklenen soruya yanıt veren ikili, bir kız bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Bebeklerine henüz resmi bir isim seçmediklerini belirten çift, şimdilik ona İtalyanca "prenses" anlamına gelen "Principessa" lakabıyla hitap ettiklerini söyledi.

Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı

Bebeğinin Cinsiyetini Açıkladı
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