  • USD: 46,91 - 47,00
  • EURO: 53,60 - 53,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Son Hali Gündem Oldu

Yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çeken Hale Soygazi, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 14.07.2026 - 10:45 Güncelleme: 14.07.2026 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hale Soygazi, 75 yaşında olmasına rağmen adeta zamana meydan okuyor.

Soygazi, gözlerden uzak yaşasa da zaman zaman katıldığı etkinliklerle gündeme geliyor.

SIRRI VAR
Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken Hale Soygazi, sağlıklı yaşam tarzıyla da örnek gösteriliyor. Ünlü isim, her fırsatta güzelliğini sağlıklı beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenen isim, pilates ve yürüyüşle formunu koruyor.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isim, son haliyle bir kez daha gündeme geldi.

Son Hali Gündem Oldu

Son Hali Gündem Oldu
GAZİANTEP'E YENİ KONGRE, KÜLTÜR VE FUAR MERKEZİ İÇİN İLK ADIM ATILDI
Berat Albayrak O Tarihi Geceyi Anlattı! 'O Gece Bizimle Mezara Gidecek Çok Şey Var'
Zirvesi Sonrası Yunanistan Alarm Verdi! Türkiye’nin Stratejik Değeri Yükseliyor
Bakan Gürlek Açıkladı! Ahbap Soruşturması Genişleyebilir
ABD'DEN İADE EDİLEN ZEUGMA MOZAİK PANELİ EVİNE KAVUŞTU! 'TARİH SAYFALARINDAKİ BOŞLUKLARI DOLDURUYORUZ'
15 Temmuz’un 10. Yılında Ankara’da Dev Buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkentlilerle Millet Bahçesi’nde Buluşacak
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar
Suça Sürüklenen Çocuk Düzenlemesi! 15-18 Yaş Arası Müebbet Verilebilecek
İstanbul'da Mafyaya Geçit Yok! 77 Kişi Gözaltına Alındı
Güzelbahçe Belediyesi’ne İkinci Dalga Operasyonu! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Bakan Gürlek Duyurdu! 5 Organize Suç Şebekesine Eş Zamanlı Operasyon
Ahbap Derneği Soruşturmasında Yeni Operasyon! 17 Kişi Daha Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu Açık Açık Söyledi! Kaçak FETÖ'cülerin Hepsi Özgür Özel'i Destekliyor
ABD'den Yeni Saldırı Dalgası! Orta Doğu'da Gerilim Tırmanmaya Devam Ediyor
Fransa'da Kırmızı Alarm! 3 Nükleer Reaktör Askıya Alındı
FETÖ'ye 81 İlde Operasyon! Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
AVRUPA YETİM ELİ'NDEN GAZZE'DE İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARI
Haluk Levent'in Kaçış Rotası Ortaya Çıktı! Meğer Deniz Yoluyla...
Türkiye-Mısır Askeri Tatbikatları Siyonistleri Panikletti! Tel Aviv’in Uykularını Kaçıran Ortaklık
EMLAK KONUT HAYAT MEKKE PROJESİ'NİN MEKKE VE CİDDE SATIŞ OFİSLERİNİ AÇTI
Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Koparmanın Cezası 700 Bin TL! Tekirdağ'da Bulundu

Koparmanın Cezası 700 Bin TL! Tekirdağ'da Bulundu

Kulağından Canlı Olarak Çıkarıldı! Doktor Bile Şoke Oldu

Kulağından Canlı Olarak Çıkarıldı! Doktor Bile Şoke Oldu

Sıcakta Yapılan Bu Hata Sağlığınızı Bozabilir! Uzmandan Kritik Su Uyarısı

Sıcakta Yapılan Bu Hata Sağlığınızı Bozabilir! Uzmandan Kritik Su Uyarısı

Tarlalara Serip Günlerce Bekletiyorlar! Yurt Dışında 5 Bin Dolara Satılıyor

Tarlalara Serip Günlerce Bekletiyorlar! Yurt Dışında 5 Bin Dolara Satılıyor

Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanıyordu! Instagram'daki O Özellik Kaldırıldı

Fotoğraflarınızı İzinsiz Kullanıyordu! Instagram'daki O Özellik Kaldırıldı