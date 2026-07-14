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Kerem Aktürkoğlu Baba Oldu

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Aktürkoğlu'nun ilk bebekleri dünyaya geldi.

Ekleme: 14.07.2026 - 10:41 Güncelleme: 14.07.2026 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin formasını giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ve eşi Ceren Azak'tan sevenlerine müjdeli haberi verdi.

2025 yılının Mayıs ayında Ceren Azak ile hayatını birleştiren Kerem Aktüroğlu, evlatlarını kucağına almak için gün sayıyordu.

BABA OLDU
Çiftin bebeği bugün dünyaya geldi. Aktürkoğlu, baba olmanın sevincini takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadı.

HABER ANTREMAN ÖNCESİ GELDİ
Antrenman öncesinde baba olduğu haberini alan Kerem Aktürkoğlu'nu takım arkadaşları, sırtına vurarak kutladı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DEV TEKLİF
Öte yandan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den gelen dev teklifle gündemdeydi.

Al Ahli'nin, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtilmişti.

Kerem Aktürkoğlu Baba Oldu

Kerem Aktürkoğlu Baba Oldu
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