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Geçirdiği Trafik Kazasını Anlattı

Geçirdiği trafik kazasından bahseden ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, yaşadığı olayın kendisine sağlığın her şeyden değerli olduğunu öğrettiğini ifade etti.

Ekleme: 14.07.2026 - 10:42 Güncelleme: 14.07.2026 - 10:43 / Editör: Ozge Selin
Bir dönem Türk pop müziğinde çok popüler olan Zeynep Mansur, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

19 yaşında geçirdiği trafik kazasının hayatında bıraktığı derin izleri ilk kez samimiyetle anlatan ünlü isim, kazada yakın arkadaşını kaybettiğini belirtti.

Bir yıl boyunca yataktan kalkamadığını söyleyerek yaşadığı zorlu süreci anlatan sanatçı, "Sizi tanıdığımız günden beri fiziğiniz hiç değişmedi. Bunun formülü nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"1 YIL YATAKTAN KALKAMADIM"
"19 yaşında bir trafik kazası geçirdim. En yakın arkadaşım vefat etti, ben bir yıl yataktan kalkamadım. 55 kilodan 35 kiloya düştüm. Bu kaza bana çok şey öğretti. Sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlıklı besleniyorum."

Mansur, aşk hayatıyla ilgili de "Şu an kalbim boş ama her an her şey olabilir. Zamanında toksik ilişkiyi aşk zannediyordum. Kendi değerinizi bilin. 'Loş' şarkım da bunu anlatıyor. Bir salon erkeği bekliyorum." diye konuştu.

Geçirdiği Trafik Kazasını Anlattı

Geçirdiği Trafik Kazasını Anlattı
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