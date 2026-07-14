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Didem Ceran İsyan Etti

Yüz nakli sonrası revizyon ameliyatı olan Didem Ceran, kendisine yapılan yorumlara bir kez daha cevap verdi.

Ekleme: 14.07.2026 - 11:43 Güncelleme: 14.07.2026 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
2011'de katıldığı Survivor Türkiye ile tanınan Didem Ceran, daha önce geçirdiği estetik operasyonların ardından oluşan deformasyonların giderilmesi için düzeltme ameliyatı oldu.

Ceran, son halini takipçileriyle paylaştı. Hakkında ortaya atılan "etkileşim için yapıyor" iddialarına da yanıt veren Ceran'ın açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Didem Ceran İsyan Etti

Revizyon ameliyatından sonra yeni bir açıklama daha yapan Ceran şunları dedi:

"BENİ NEDEN KISKANDIĞINIZI ANLAMIYORUM"
"Beni neden kıskandığınızı gerçekten anlamıyorum. Dışarıdan baktığınızda cesur, güçlü, özgür ve istediğini elde eden bir kadın görüyorsunuz. Oysa benim hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Her şeyi büyük mücadelelerle, çoğu zaman da tek başıma elde etmek zorunda kaldım.

Beni koruyan, yükümü hafifleten bir hayat arkadaşım var; bunun kıymetini biliyorum ve inkâr edersem ona haksızlık etmiş olurum. Ama bir erkeğin bana deli gibi âşık olmasını, beni aşkından gözü başka hiçbir şeyi görmeyecek kadar sevmesini hiç yaşamadım.

Didem Ceran İsyan Etti

"GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEY ŞANS DEĞİL"
"İyi niyetim de çoğu zaman ödüllendirilmedi. Aksine, en iyi niyetli olduğum yerlerden cezalandırıldım. Şimdi ameliyatımın üçüncü gününde, yüzüm bu halde Kore sokaklarında yürüyorum. Bedenim iyileşmeye çalışırken ben yine hakkımı, emeğimi ve kendimi korumaya çalışıyorum. Bu yüzden uzaktan bakıp hayatıma imrenenlere söyleyebileceğim tek şey şu: Gördüğünüz şey şans değil. Ayakta kalmak zorunda bırakılmış bir kadının gücü."
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