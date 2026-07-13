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Tuğçe Tayfur Çıldırdı

Sosyal medya hesabı ele geçirilen ve bu durum isyan eden Tuğçe Tayfur, yaşadığı olayla ilgili bir yazı yayınladı.

Ekleme: 13.07.2026 - 11:24 Güncelleme: 13.07.2026 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada daha önce ihanetini affettiği eşi Muhammet Aydın ile boşanacağını açıklayan eşini yine affetmişti.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Tuğçe Tayfur bu sefer de sosyal medya hesabının ele geçirilmesiyle zor günler geçirdi. Hesabını kısa sürede kurtaran ünlü isim yaşadığı olaya isyan etti.

"BENİ ARTIK BİR BIRAKIN YA"
Tuğçe Tayfur yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce Instagram hesabım ele geçirildi. Canım dostum hemen yardım etti. Şimdi fark ediyorum ki profilimde paylaştığım 'Söyleyin Bilsin' adlı şarkının videosu silinmiş. Bu kadar kötü olmayı nasıl becerebiliyorsunuz? Beni artık bir bırakın ya. Yaşamaktan soğuttunuz beni" dedi.

Tuğçe Tayfur Çıldırdı
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