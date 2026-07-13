Tatil Pozları Beğeni Topladı

Bir süredir Zeynep Artukmaç ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu'nun bu aralar keyfi yerinde.Yazıcıoğlu, bugün sevgilisiyle çıktıkları İspanya tatilinden kalpleri ısıtan paylaşımlar yaptı.Mert Yazıcıoğlu, paylaşımlarının arasında sevgilisini de eklemeyi ihmal etmedi.Ünlü çift, tatilden birlikte romantik pozlar da paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda çiftin samimi ve mutlu halleri dikkat çekti.Doğal halleriyle beğeni toplayan çiftin paylaşımları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.