Kardeşinin Düğününde Şovunu Yaptı

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken fenomenlerden Kadir Ezildi, kardeşini evlendirdi.Ezildi'nin erkek kardeşi Kerem Ezildi, hayatını Işıl Özkorucuklu ile birleştirerek dünyaevine girdi.Damadın ağabeyi Kadir Ezildi geline adeta altın yağdırdı. Düğünde Kadir Ezildi ve eşi Gamze Ezildi, geline 8 bilezik 2 gelin seti taktı.Ezildi, kendi düğününde takılan altınları paylaşmasıyla gündeme gelmişti. İddialara göre düğünde 15 milyon TL'ye yakın ziynet takılmıştı.