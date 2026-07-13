Damla Sönmez Evlendi
Ünlü oyuncu Damla Sönmez, 3 yıldır birlikte olduğu menajer İlkay Akıncı ile hayatını birleştirdi.
Ekranların beğenilen yüzlerinden Damla Sönmez, yoğun iş temposuna sonunda ara verdi ve 3 yıldır birlikte olduğu İlkay Akıncı ile Beykoz'da evlendi.
MERAK EDİLEN DAMAT
Beykoz’da yapılacak olan 30 kişilik sade nikah töreninde damat merak ediliyordu. Sevgilisini hiç paylaşmayan Damla Sönmez’in nikahından kareler paylaşıldı.
Sade bir gelinlik tercih eden güzel oyuncuya beğeni yağdı.
BALAYI SONRAYA KALDI
Damla Sönmez ve İlkay Akıncı’nın balayını işlerinden dolayı ertelediği öğrenildi
MERAK EDİLEN DAMAT
Beykoz’da yapılacak olan 30 kişilik sade nikah töreninde damat merak ediliyordu. Sevgilisini hiç paylaşmayan Damla Sönmez’in nikahından kareler paylaşıldı.
Sade bir gelinlik tercih eden güzel oyuncuya beğeni yağdı.
BALAYI SONRAYA KALDI
Damla Sönmez ve İlkay Akıncı’nın balayını işlerinden dolayı ertelediği öğrenildi