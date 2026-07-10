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Ufuk Özkan'dan Yeni Haber Var

Karaciğer nakli ameliyatının ardından sağlığına kavuşan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, hayranlarına yeniden kamera karşısına geçeceğinin müjdesini verdi.

Ekleme: 10.07.2026 - 12:08 Güncelleme: 10.07.2026 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Ekranların ünlü oyuncularından 50 yaşındaki Ufuk Özkan, yaklaşık 8 saat süren kritik bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti.

Başarılı ameliyatın ardından Özkan, sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

Eski sağlıklı günlerine geri dönen ünlü isim, doktorlarından çalışabilmesi için gerekli onayı aldığını açıkladı. Başarılı oyuncu, mesleğine duyduğu özlemi dile getirdi.

"ÇALIŞMAK İSTİYORUM"
Toparlanma sürecini anlatan oyuncu, "Sağlığım çok iyi, bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım çalışabilir durumda olduğumu söyledi. Buradan herkese duyurulur, artık yerimde duramıyorum. Çalışmak istiyorum" dedi.

Ufuk Özkan'dan Yeni Haber Var


Ufuk Özkan'dan Yeni Haber Var

Ufuk Özkan'dan Yeni Haber Var
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